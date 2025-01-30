Разгадана тайна вечной атмосферы Титана: недра спутника Сатурна пополняют запасы метана

Учёные из Юго-Западного исследовательского института совместно с Институтом науки Карнеги провели серию лабораторных экспериментов, чтобы разгадать тайну уникальной атмосферы Титана — крупнейшего спутника Сатурна.
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