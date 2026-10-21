Внесенный в Госдуму проект главного финансового документа страны оставляет двойственное ощущение Михаил Делягин На фото: парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».
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И писунам-прогнозёрам за эту фантазию ничего не будет??? Ни ссылки, ни каторги?