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Петербургский дневник

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ТАСС: следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Ведомство проанализирует данные о проведении проверок Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, которые связаны с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла».

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