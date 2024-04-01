ТАСС: следователи изъяли в МЧС документы, связанные с «Крокус сити холлом»

Ведомство проанализирует данные о проведении проверок Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, которые связаны с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла».
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