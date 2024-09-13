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Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в приграничье Курской области

Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) нанес удар по скоплению личного состава и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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