Дарманен: охрану олимпийского парада обеспечат более 4 тыс. сотрудников

Олимпийский парад в Париже пройдет под усиленной охраной правоохранительных органов, заявил уходящий в отставку министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, 13 сентября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии