В Boeing столкнулись с обвинениями в преступном мошенничестве

Boeing, крупнейшая в мире авиакомпания, может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Министерство юстиции США готовит обвинительный акт против компании в связи с нарушениями соглашений, связанными с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 Max в 2018 и 2019 годах.