smi.today

1 646 подписчиков

«Ясный сигнал»: На Украине Зеленского сочли предателем «русского мира»

«Ясный сигнал»: На Украине Зеленского сочли предателем «русского мира»

Статья заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине является «ясным сигналом» Москвы Киеву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх