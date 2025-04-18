Трамп и президент Бразилии восхищаются Путиным и презирают Зеленского — Globo

Трамп и президент Бразилии Лула да Силва восхищаются Путиным и презирают Зеленского, пишет Globo. «Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп восхищены политикой российского лидера Владимира Путина, а в отношении Владимира Зеленского испытывают чувство презрения» — сообщает издание.
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