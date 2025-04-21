Овечкин назвал Демидова талантливым игроком перед встречей в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин кратко оценил 19-летнего форварда "Монреаль Канадиенс" Ивана Демидова, который не так давно перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).
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