Овечкин назвал Демидова талантливым игроком перед встречей в плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин кратко оценил 19-летнего форварда "Монреаль Канадиенс" Ивана Демидова, который не так давно перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).