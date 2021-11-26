Бюджет Тюменской области на 2022 год, в котором сокращены расходы на здравоохранение, принят не единогласно

Депутаты Тюменской областной думы утвердили дефицитный бюджет на три ближайших года. Доходы бюджета в 2022 году запланированы в объеме 194,6 млрд рублей; расходы – 232 млрд рублей, дефицит – 37,4 млрд рублей Доходы бюджета в 2023 и 2024 годах запланированы на уровне 192,8 млрд и 189,8 млрд рублей соответственно; расходы – 218,8 млрд и 210,9 млрд рублей соответственно; дефицит – 26 млрд и 21 млрд рублей соответственно.