Петербуржцев просят убрать автомобили на время уборки парковок В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга 19 февраля пройдет уборка снега с парковок.
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Петербуржцев просят убрать автомобили на время уборки парковок В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах Петербурга 19 февраля пройдет уборка снега с парковок.