Центры занятости Ивановской области помогут членам семей участников СВО получить новую профессию

Их заявки рассмотрят в приоритетном порядке.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский дал региональному комитету по труду поручение организовать профессиональную переподготовку членов семей участников СВО в первоочередном порядке.
Их заявки рассмотрят в приоритетном порядке.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский дал региональному комитету по труду поручение организовать профессиональную переподготовку членов семей участников СВО в первоочередном порядке.
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