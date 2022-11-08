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Центры занятости Ивановской области помогут членам семей участников СВО получить новую профессию

Центры занятости Ивановской области помогут членам семей участников СВО получить новую профессию

Их заявки рассмотрят в приоритетном порядке.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский дал региональному комитету по труду поручение организовать профессиональную переподготовку членов семей участников СВО в первоочередном порядке.

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