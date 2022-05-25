Инвесторы планируют вложить более 13 млрд рублей в турзону на Байкале

Более 13 млрд рублей планируют вложить четыре компании в развитие туристической зоны «Ворота Байкала» в Иркутской области, заявила 25 мая министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, сообщает пресс-служба ведомства.
Более 13 млрд рублей планируют вложить четыре компании в развитие туристической зоны «Ворота Байкала» в Иркутской области, заявила 25 мая министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, сообщает пресс-служба ведомства.
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