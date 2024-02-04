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Русская весна

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Юлия Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «планом по ликвидации нации» (ВИДЕО)

Юлия Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «планом по ликвидации нации» (ВИДЕО)

Юлия Тимошенко назвала законопроект о мобилизации «планом по ликвидации нации». В своём видеообращении лидер партии «Батькивщина» заявила, что новый законопроект о мобилизации — не просто ошибка и нарушение Конституции, но жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации.

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ИП
Игорь Петров
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