Путин: готовность к дефициту топлива – способ предотвратить угрозы

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что страна должна быть готова ко всему, говоря о дефицитах топлива.
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