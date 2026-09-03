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Татар-информ

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Путин: готовность к дефициту топлива – способ предотвратить угрозы

Путин: готовность к дефициту топлива – способ предотвратить угрозы

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что страна должна быть готова ко всему, говоря о дефицитах топлива.

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