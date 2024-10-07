Засор из кожи и волос: ревность, которая привела к неожиданному инциденту Юлия ЧинковаКемеровский маньяк Дмитрий Симонов выбрал для своего преступления шокирующий сценарий, вдохновленный английским убийцей Денисом Нельсоном.