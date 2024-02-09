Предполагаемая мать главкома ВСУ Сырского публиковала патриотические посты об РФ

Жительница Владимира Людмила Сырская, которая, предположительно, является матерью нового главкома ВСУ Александра Сырского, выкладывала в своих социальных сетях публикации с поддерживающими Россию лозунгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии