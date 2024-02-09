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Предполагаемая мать главкома ВСУ Сырского публиковала патриотические посты об РФ

Предполагаемая мать главкома ВСУ Сырского публиковала патриотические посты об РФ

Жительница Владимира Людмила Сырская, которая, предположительно, является матерью нового главкома ВСУ Александра Сырского, выкладывала в своих социальных сетях публикации с поддерживающими Россию лозунгами.

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