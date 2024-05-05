Друзья, Христос Воскресе! Наша волонтёрская команда колесит сегодня по Донбассу, поздравляя со светлым праздником Пасхи наших земляков, выполняющих свой гражданский долг в зоне СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Друзья, Христос Воскресе! Наша волонтёрская команда колесит сегодня по Донбассу, поздравляя со светлым праздником Пасхи наших земляков, выполняющих свой гражданский долг в зоне СВО.