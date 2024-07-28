Роспотребнадзор раскрыл секреты безопасной покупки арбузов вдоль дорог

Арбузы не следует разрезать и приобретать у дорог, поскольку они способны накапливать тяжелые металлы, об этом 28 июля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Ведомство поделилось рекомендациями по выбору зрелых арбузов: наличие яркой корки с твердым блестящим покровом, светлое пятно на боку плода должно быть желтым или оранжевым, а при постукивании звук должен быть умеренно звонким.