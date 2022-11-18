Uspei.com

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nina Uglova
    Опасно дарить эту квартиру.  😕“Пятеро детей и ж...
  • Степан Капуста
    Бедные солдаты-срочники... как же так? В них ведь стреляют! Дать им пожизненные льготы, как будто они защищали Родину...Военный эксперт Е...
  • Globo
    А чё им бояться? Те, кто боялся расправы, уехали на левый берег. Даже жилищные сертификаты получили, в отличие от дон...Украинские боевик...

Военкор Борзенко: “ВСУ отступать некуда, если они уйдут со своих укреплений – их ждет полное поражение и разгром”

Военкор Борзенко: “ВСУ отступать некуда, если они уйдут со своих укреплений – их ждет полное поражение и разгром”

Военный журналист Алексей Борзенко в интервью телеканалу “360” заявил, что российским силам удалось зацепить Авдеевку, тем самым усилив давление на Донбасскую дугу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх