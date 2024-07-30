Театр абсурда
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Театр абсурда

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ИНСТИТУТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ИФ РАН ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ. ОПЛАЧИВАЮТ РУССКИЕ

ИНСТИТУТ ПРЕДАТЕЛЬСТВА: ИФ РАН ПОБЕЖДАЕТ РОССИЮ. ОПЛАЧИВАЮТ РУССКИЕ

Оголтелая русофобия в среде учёных, открыто перешедших на сторону врага, — это одно из наиболее мягких определений, которым целую группу сотрудников Института философии Российской академии наук (ИФ РАН) награждают их патриотичные коллеги.

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