Терминалы пропуска трафика нашли в квартире молодого воронежца

Оборудование использовалось для совершения противоправных действий.Прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика в составе организованной группы.