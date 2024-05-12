Весенняя посадка леса в Саратовской области прошла успешно - площадь увеличилась на 1700 гектаров

В Саратовской области успешно продвигаются лесохозяйственные и культурные работы. За короткий промежуток времени, который составляет всего полтора месяца, площадь лесов в регионе значительно увеличилась - на 1700 гектаров благодаря усилиям специалистов лесного хозяйства.