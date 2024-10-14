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Диас: 39-летний Модрич рассчитывает подписать новое соглашение с «Реалом»

Диас: 39-летний Модрич рассчитывает подписать новое соглашение с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич планирует подписать новый контракт с клубом. По информации журналиста Хосе Феликса Диаса в соцсетях, игрок намерен доказать клубу свою важность и продлить контракт, который истекает по окончании сезона.

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