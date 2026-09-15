Спорт и диета
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Спорт и диета

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Личный опыт: какие санаторные процедуры действительно работают, а какие — лишь приятный ритуал

Помню, как впервые оказалась в санатории с четким намерением «подлечиться». Вокруг витала атмосфера уверенности: минеральная вода по расписанию, соляная комната после обеда, грязевые аппликации через день.

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