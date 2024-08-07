🚰 Часть Симферополя осталась без воды до вечера из-за аварии Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в районе улицы Киевская, дом 189, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
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🚰 Часть Симферополя осталась без воды до вечера из-за аварии Авария на сетях холодного водоснабжения произошла в районе улицы Киевская, дом 189, сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».