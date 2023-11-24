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Тетрадзе – кандидат на пост тренера «Алании». Возвращение Гогниева возможно, если клуб покинет гендиректор Сиукаев (Иван Карпов)

Тетрадзе – кандидат на пост тренера «Алании». Возвращение Гогниева возможно, если клуб покинет гендиректор Сиукаев (Иван Карпов)

54-летний специалист находится без работы с конца сентября после ухода из грузинского «Сабуртало», сообщает журналист Иван Карпов.

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