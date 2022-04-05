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Крым представит свой инвестиционный потенциал в Армении, –  Кивико

Крымская делегация поедет в Армению для того, чтобы расширить экономические связи между Республикой Крым и регионами Армении, а также презентует инвестиционный потенциал республики.

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