«Чандра» открыла новый класс космических объектов, способных разрешить две загадки астрофизики: «гипермягкие» источники

Обнаружено 84 объекта с мощным ультрафиолетом и аномально слабым рентгеном — они могут объяснить природу сверхновых типа Ia и загадку ионизации межзвёздного газа Астрономы, работающие с архивом данных рентгеновской обсерватории «Чандра» (Chandra), идентифицировали 84 необычных космических объекта в шести галактиках, включая спиральные Андромеду и Вертушку.