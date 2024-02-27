В Астраханской области заключили менее трети газовых договоров

И это, оказывается, еще не самый плохой показатель по стране. Об этом на своей пресс-конференции сообщил заместитель председателя правительства Астраханской области - министр строительства и ЖКХ Михаил Богомолов.
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