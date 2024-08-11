Москалькова обратилась в ООН с призывом осудить нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой осудить действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.
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