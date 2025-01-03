Первая травмированная после катания на ватрушке. Серьезные травмы заработала жительница Ленобласти, катаясь на ватрушке в деревне Бор.
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Первая травмированная после катания на ватрушке. Серьезные травмы заработала жительница Ленобласти, катаясь на ватрушке в деревне Бор.