Латвийский сектор

Список компаний работающих по производству БПЛА для Украины в Латвии. Латвийский секторПока украинские беженцы клянчат евро на алкоголь у посетителей Рижских магазинов Rimi и Maxima, ряд Латвийских политиков делают бодрые заявления: «Латвия-дроновая держава», что в целом не мешает им почти сразу уйти в отставку из-за инцидентов с украинскими дронами.