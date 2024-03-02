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Закон, порядок, государство

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Спасатели МЧС России проводят на Урале сборы по снегоходной подготовке

Спасатели МЧС России проводят на Урале сборы по снегоходной подготовке

На севере Свердловской области собрались опытнейшие специалисты из спасательных центров, поисково-спасательных отрядов ведомства со всей России, а также производители техники для участия в учебно-тренировочном сборе по применению снегоходов в ходе выполнения поисково-спасательных работ в горно-таёжной местности.

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