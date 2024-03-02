Спасатели МЧС России проводят на Урале сборы по снегоходной подготовке

На севере Свердловской области собрались опытнейшие специалисты из спасательных центров, поисково-спасательных отрядов ведомства со всей России, а также производители техники для участия в учебно-тренировочном сборе по применению снегоходов в ходе выполнения поисково-спасательных работ в горно-таёжной местности.