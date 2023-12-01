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Как встретить мужа из командировки дома после долгой разлуки?

Никто не любит долгих разлук, во время которых в голову лезут всякие глупости, даже если причин нет. В любом случае, командировки позволяют мужу зарабатывать больше, поэтому они должны рассматриваться как вынужденная мера и способ сохранить свежесть отношений.

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