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Закон, порядок, государство

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Расчеты «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику.

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