Иммунный ответ на герпес ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Связь между герпесвирусами и болезнью Альцгеймера обсуждается уже много лет. Ранее исследования указывали, что некоторые хронические вирусы семейства герпеса могут быть связаны с более высоким риском деменции.
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