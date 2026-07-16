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Иммунный ответ на герпес ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Иммунный ответ на герпес ускоряет развитие болезни Альцгеймера

Связь между герпесвирусами и болезнью Альцгеймера обсуждается уже много лет. Ранее исследования указывали, что некоторые хронические вирусы семейства герпеса могут быть связаны с более высоким риском деменции.

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