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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый ролик Star Wars Outlaws рассказывает о локациях в открытом мире, дополнительн...

Новый ролик Star Wars Outlaws рассказывает о локациях в открытом мире, дополнительн...

Новый ролик Star Wars Outlaws рассказывает о локациях в открытом мире, дополнительных занятиях и многом другомStar Wars Outlaws, заявленная как первая игра в открытом мире по вселенной “Звездных войн”, должна будет во многом соответствовать известной франшизе, и в преддверии выхода приключенческого боевика через неделю Ubisoft и Massive Entertainment опубликовали дневник… источник#Star_Wars_Outlaws #Ubisoft.

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