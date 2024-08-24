Новый ролик Star Wars Outlaws рассказывает о локациях в открытом мире, дополнительн...

Новый ролик Star Wars Outlaws рассказывает о локациях в открытом мире, дополнительных занятиях и многом другомStar Wars Outlaws, заявленная как первая игра в открытом мире по вселенной “Звездных войн”, должна будет во многом соответствовать известной франшизе, и в преддверии выхода приключенческого боевика через неделю Ubisoft и Massive Entertainment опубликовали дневник… источник#Star_Wars_Outlaws #Ubisoft.