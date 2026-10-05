«Работа едет к вам»: Кадромобиль отправится по районам Сахалина

Не нужно ехать в Кадровый центр — на этой неделе он сам приедет к жителям районов. С 7 по 9 октября кадровый тур «Регион 65» пройдет через Макаров, Поронайск и Смирных, сообщили в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области.