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Венгрия потребовала для своего нацменьшинства на Украине прав больше, чем было до 2015 года

Венгрия потребовала для своего нацменьшинства на Украине прав больше, чем было до 2015 года

Будапешт продолжает отстаивать права венгров на Украине. Венгрия направила государствам-участникам Евросоюза заявление, в котором изложила претензии к Киеву относительно прав венгерского нацменьшинства на украинской территории.

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