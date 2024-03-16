Венгрия потребовала для своего нацменьшинства на Украине прав больше, чем было до 2015 года

Будапешт продолжает отстаивать права венгров на Украине. Венгрия направила государствам-участникам Евросоюза заявление, в котором изложила претензии к Киеву относительно прав венгерского нацменьшинства на украинской территории.
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