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Династия Никиты Михалкова: почему внучка режиссера отказалась от кино и кто стал его младшим правнуком

Династия Никиты Михалкова: почему внучка режиссера отказалась от кино и кто стал его младшим правнуком

В творческой династии Михалковых, где почти каждый связывает жизнь со сценой или кино, одна из внучек Никиты Сергеевича выбрала непубличный путь.

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