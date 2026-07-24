Династия Никиты Михалкова: почему внучка режиссера отказалась от кино и кто стал его младшим правнуком

В творческой династии Михалковых, где почти каждый связывает жизнь со сценой или кино, одна из внучек Никиты Сергеевича выбрала непубличный путь.
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