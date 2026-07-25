NASA поможет Blue Origin продолжить испытания New Glenn после взрыва ракеты на стартовом комплексе

Огневые испытания второй ступени перенесли на легендарный стенд Stennis, где когда-то проверяли ступени Saturn V для полётов на Луну, а позже — ракету SLS программы ArtemisNASA и Blue Origin заключили соглашение о проведении огневых испытаний второй ступени ракеты New Glenn на испытательном стенде B-2 космического центра имени Джона Стенниса (Stennis Space Center) в штате Миссисипи.