NASA поможет Blue Origin продолжить испытания New Glenn после взрыва ракеты на стартовом комплексе

Огневые испытания второй ступени перенесли на легендарный стенд Stennis, где когда-то проверяли ступени Saturn V для полётов на Луну, а позже — ракету SLS программы ArtemisNASA и Blue Origin заключили соглашение о проведении огневых испытаний второй ступени ракеты New Glenn на испытательном стенде B-2 космического центра имени Джона Стенниса (Stennis Space Center) в штате Миссисипи.
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