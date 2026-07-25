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NASA поможет Blue Origin продолжить испытания New Glenn после взрыва ракеты на стартовом комплексе

NASA поможет Blue Origin продолжить испытания New Glenn после взрыва ракеты на стартовом комплексе

Огневые испытания второй ступени перенесли на легендарный стенд Stennis, где когда-то проверяли ступени Saturn V для полётов на Луну, а позже — ракету SLS программы ArtemisNASA и Blue Origin заключили соглашение о проведении огневых испытаний второй ступени ракеты New Glenn на испытательном стенде B-2 космического центра имени Джона Стенниса (Stennis Space Center) в штате Миссисипи.

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