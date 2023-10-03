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Агент Сафонов об Осинькине: «Всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Раньше некоторые над ним смеялись, мол, детский тренер»

Агент Сафонов об Осинькине: «Всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Раньше некоторые над ним смеялись, мол, детский тренер»

— «Крылья» остались на втором месте. Неужели это всерьез и надолго? — Посмотрим. Пока же они не валятся? Команда добротная, идет своим путем.

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