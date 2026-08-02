Демократическая Республика Конго: По меньшей мере один член Республиканской гвардии был убит и еще двое получили ранения после того, как боевики атаковали горнодобывающий объект на территории Мутшатша, провинция Луалаба, в ночь с 30 на 31 июля.
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