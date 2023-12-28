ДОНБАССКИЙ ФРОНТ: МАРШРУТ НА КУРАХОВО ВС РФ ВЫЗЫВАЕТ ЗУБОВНЫЙ СКРЕЖЕТ У ВСУ ﻿

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Нам тут по ушам ездят де они сдаються? А не сдаються в плен не брать. Нам тупые да упертые нужны только свои.
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5 час.

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