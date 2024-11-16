Бокс. Майк Тайсон — Джейк Пол. ОНЛАЙН

В американском Арлингтоне проходит вечер бокса, главным событием которого станет восьмираундовый поединок между легендарным бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе 58-летним Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.
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