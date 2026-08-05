Россия: Рано утром по местному времени объектом нападения украинского беспилотника стал розничный логистический центр в Алексине Тульской области; В регионе сообщалось о срабатывании сирен воздушной тревоги.
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