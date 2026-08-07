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FiNE NEWS

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В «Москва-Сити» задержали 20 сотрудников мошеннических криптообменников

В Москве задержали более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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