В «Москва-Сити» задержали 20 сотрудников мошеннических криптообменников

В Москве задержали более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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