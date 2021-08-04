Донбасс Сегодня

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Продюсер Натали Валерий Иванов умер от COVID

Продюсер Натали Валерий Иванов умер от COVID

Российский музыкальный продюсер Валерий Иванов умер в одной из московских больниц в возрасте 59 лет. Как сообщает в своем Instagram продюсер, солист группы «Стелла» Алексей Ростов, причиной смерти Валерия стали последствия заражения коронавирусом.

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