Медведев рассказал, зачем делает резкие заявления

valentina sergeeva

Вон ведь чего!.. А что ж при своём президентстве-то помалкивал да сопел в две дырочки, заглядывая в глаза американцам? Или свидетельств их злодеяний не было? Ну да, ну да... Это ж не своему обнищавшему народу вещать, мол, держитесь, да учителей на рынке зарабатывать отправлять, -- как же ж, помним! - а там, наверху-то, самому бы удержаться, да без денег не остаться. А за спиной Путина-то - ух, какой храбрый правдоруб!..