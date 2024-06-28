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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Медведев рассказал, зачем делает резкие заявления

Медведев рассказал, зачем делает резкие заявления

По словам замглавы Совбеза, сейчас в мире происходят совершенно беспрецедентные вещи Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает пессимистические или апокалиптические заявления, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Вон ведь чего!.. А что ж при своём президентстве-то помалкивал да сопел в две дырочки, заглядывая в глаза американцам? Или свидетельств их злодеяний не было? Ну да, ну да... Это ж не своему обнищавшему народу вещать, мол, держитесь, да учителей на рынке зарабатывать отправлять, -- как же ж, помним! - а там, наверху-то, самому бы удержаться, да без денег не остаться. А за спиной Путина-то - ух, какой храбрый правдоруб!..
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